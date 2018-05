Argentina, Aguero: "Higuain? Meglio se non veniva in nazionale"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Fox Sports, Sergio Aguero ha parlato delle accuse ricevute dalla nazionale che farebbe giocare solo gli amici di Messi in merito alle esclusioni di Dybala e Icardi: "Se fosse vero il fatto che in Nazionale giocano gli amici di Messi, allora io non sarei stato una riserva tanto a lungo. Higuain? Se non fosse venuto, sarebbe stato meglio: avrei avuto più minuti (ride, ndr). Il peggior momento? Quando Messi rinunciò alla nazionale, era meglio non parlargli. Poi fortunatamente è tornato indietro".