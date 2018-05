Argentina, Biglia fondamentale: Sampaoli lo aspetterà fino alla fine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jorge Sampaoli aspetterà Lucas Biglia fino alla fine. Come riporta La Nación, il ct dell'Argentina considera infatti fondamentale la presenza al Mondiale del centrocampista del Milan. Per questo, dopo la frattura di due vertebre lombari patita col Benevento, l'Albiceleste proverà a recuperare l'ex Lazio a ogni costo per portarlo in Russia.