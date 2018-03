Argentina, Burdisso: "Spero di tornare per giocare il terzo Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky, il difensore del Torino Nicolas Burdisso ha lanciato un appello al ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: "Mi piacerebbe avere la possibilità di giocare il terzo Mondiale. Oggi il calcio è ancora il mio presente, gioco da tanto tempo e sto bene. Tornare in Nazionale sarebbe per me un traguardo importante".