Argentina, domani Higuain in panchina. Azzardo tattico per Sampaoli

Ultime di formazione sull'Argentina in vista della gara di domani contro l'Islanda. Dovrebbe partire in panchina Higuain con Aguero dal 1' di punta. In mediana Biglia con Mascherano e Meza, tra i pali Caballero mentre Salvio potrebbero agire come terzino destro 'atipico'.

4-4-2: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Meza, Mascherano, Biglia, Di María; Messi; Agüero.