Argentina, dramma Lanzini: rottura crociato e niente mondiali

Tegola sull'Argentina in vista del Mondiale. Come riporta il profilo Twitter della Seleccion, infatti, nel corso dell'allenamento mattutino Manuel Lanzini ha subito un gravissimo infortunio, riportando "la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Il ct Sampaoli, dunque, dovrà rinunciare al giocatore classe 1993 del West Ham, che dovrà per forza essere sostituito nella lista dei 23. Non dovrebbe essere Ricardo Centurion, operato l'altro giorno di appendicite e che dovrà rimanere a riposo 10 giorni.