Argentina, Dybala: "Giocare il Mondiale un sogno. Messi è il mio idolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della Nazionale argentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TycSports a pochi giorni dall'inizio della manifestazione iridata in Russia. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da TuttoJuve: "Un giorno ai miei amici dissi che il mio sogno era giocare una Coppa del Mondo con l'Argentina. Tutti risero ma giocare una Coppa del Mondo è stato quello che ho sempre desiderato e per cui ho combattuto. Quel desiderio ora è diventato un aneddoto da raccontare perché realizzato, ma quattro anni fa non potevo immaginare di essere qui. Messi? Ho sempre avuto Leo come un idolo, l'ho sempre ammirato e lo ammiro ancora per quello che fa, per quello che ha fatto e probabilmente per quello che farà. È un giocatore incredibile, dal quale cerco di imparare. Guardarlo giocare è fantastico e noi abbiamo la fortuna di vederlo allenarsi ogni giorno. Mondiale? Se vuoi raggiungere la finale, molte volte devi affrontare le più forti. Il Brasile, la Germania, la Spagna o la Francia saranno le squadre che arriveranno fino a lì".