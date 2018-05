Argentina, Dybala tra i 20 giocatori certi del Mondiale. Out Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala sarà convocato dall'Argentina per il prossimo Mondiale. Secondo quanto riporta La Nación, il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli avrebbe infatti inserito l'attaccante della Juventus nella lista dei 20 giocatori certi di andare in Russia. Assente, almeno per ora, il nerazzurro Mauro Icardi, anche se la visita in Italia di Sampaoli prevista per la prossima settimana potrebbe portare delle importanti novità.

Questi i 20 giocatori argentini già selezionati dal ct per il Mondiale:

Portieri: Sergio Romero, Nahuel Guzmán.

Difensori: Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Marcos Acuña.

Centrocampisti: Manuel Lanzini, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Éver Banega, Ángel Di María.

Attaccanti: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Cristian Pavón, Paulo Dybala.