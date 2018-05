Argentina, Dybala: "Voglio aiutare Messi a vincere il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala e il Mondiale che verrà. Questo l'argomento dell'intervista che l'attaccante di proprietà della Juventus ha lasciato ai microfoni di Cadena 3: "Allenarsi con Messi e vederlo tutti i giorni è incredibile, perché si apprende tanto dalle qualità che possiede. Diventare campioni del mondo è il desiderio di tutti. Non sarà facile, però abbiamo il giocatore migliore nella storia del calcio e faremo di tutto per conquistare la coppa. Voglio aiutare Messi a ottenere qualcosa di grandioso per tutti".