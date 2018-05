Argentina, il Clarin durissimo con la Seleccion dopo il tonfo di ieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Saranno riusciti a dormire tutti i componenti della Seleccion?". Apre durissimo il Clarin, maggior quotidiano argentino sul 6-1 subito dalla Spagna ieri sera. Il dito è puntato su Jorge Sampaoli che ha il consenso dello spogliatoio ed è stato voluto da Lionel Messi ma in molti iniziano a non essere profondamente soddisfatti. I giocatori credono che la Seleccion non fosse in grado di giocarsela ieri con la Spagna con quella formazione: poca esperienza, tanti esperimenti, è stato un suicidio tecnico-tattico che la critica e pure i senatori hanno preso malissimo.