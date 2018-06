Argentina, il fisioterapista italiano: "Io come Carmando con Maradona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di mestiere fa il fisioterapista. E' romano e ha lavorato anche per la Lazio, ora è sotto contratto con il Manchester City e sarà in Russia con l'Argentina. Federico Genovesi è pronto per il Mondiale, mentre ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Il primo giorno c’era con noi un mito, Burruchaga che fece gol su passaggio di Maradona in Messico ‘86. Mi confidò che avrebbero cercato di ripercorrere le stesse tappe di quel trionfo. Anch’io potevo rappresentare un segnale perché ai tempi c’era Carmando che seguiva Maradona. Il mondiale? Ho buone sensazioni. Ci fosse stata l’Italia forse non avrei accettato o comunque sarei andato via prima dell’inizio. Adesso, senza conflitti d’interesse, farò tifo per l’Argentina", ha detto.