Argentina, la top11 degli esclusi: tridente Lautaro Martinez-Icardi-Perotti

ESCLUSIVA TMW - Empoli, in arrivo Pietro Fusco per il settore giovanile

Un nuovo innesto per l’Empoli. In arrivo come responsabile del settore giovanile Pietro Fusco, ex direttore sportivo dello Spezia. Trattativa in corso, buone possibilità che vada in porto. Fusco verso il ritorno a Empoli, dopo i trascorsi da calciatore pronto a riabbracciare i toscani...