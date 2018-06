Argentina, Messi: "Abbiamo l'esperienza giusta. Occhio al Belgio"

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport, l'attaccante dell'Argentina Leo Messi ha parlato del Mondiale che sta per iniziare: "Ci sono varie squadre che partecipano al torneo con fiducia, giocando bene e con grandi giocatori, come nel caso del Brasile, della Germania, della Spagna, della Francia e del Belgio, anche se di quest'ultimo non ne parlano molto. Noi abbiamo buoni giocatori e l'esperienza dell'ultima Coppa del Mondo. Sarà una grande competizione".