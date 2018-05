Argentina, Messi: "Con la Spagna voglio esserci. Peccato per venerdì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver saltato per un leggero affaticamento muscolare la gara contro l'Italia, Leo Messi è pronto a riprendere il comando della Nazionale argentina nell'amichevole con la Spagna. Queste le sue parole ai microfoni di Fox Sports: "La mia idea è quella di giocare contro la Spagna. Manca solo l'ultimo allenamento, vediamo come starò. Avevo voglia di scendere in campo già contro l'Italia, adesso mi sento bene".