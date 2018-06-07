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Argentina, Messi: "Il mondo mi vuole campione"

'Argentina può battere chiunque, ma non siamo favoriti'
07.06.2018 22:31 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 3422 volte
Fonte: ANSA
foto ANSA
foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Possiamo battere chiunque": Leo Messi concede un'intervista a El Mundo Deportivo, i temi sono soprattutto Barcellona, Champions, Real, ma quel che sta a cuore al n.10 in questo momento è l'imminente Mondiale. "Penso spesso alle finali perse - dice l'attaccante della Seleccion, riferendosi soprattutto a quella di Brasile 2014 - E mi riempie di orgoglio che tantissima gente in giro per il mondo, senza essere argentina, vuole vedermi diventare campione del mondo".
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