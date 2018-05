Argentina, Messi inizia a preoccupare: anche oggi non si è allenato

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver battuto l'Italia, l'Argentina è volata in Spagna per affrontare la nazionale di Lopetegui. Anche oggi però Lionel Messi non ha preso parte all'allenamento con il resto dei compagni ed è rimasto in hotel. Messi ha saltato la sfida contro l'Italia ed è in forte dubbio per la Spagna a causa di un problema agli adduttori.