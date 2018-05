Argentina, Messi out anche con la Spagna. Giocherà Banega

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver saltato la sfida contro l'Italia venerdì scorso, Lionel Messi non scenderà in campo nemmeno stasera contro la Spagna al Wanda Metropolitano di Madrid. La conferma arriva da Fox Sports Argentina, che indica anche il nome del prescelto per sostituire il fenomeno del Barcellona: Ever Banega.