Argentina, Messi: "Perdere il Mondiale sarebbe stato un duro colpo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi, stella del Barcellona e dell'Argentina, si è confidato ai microfoni di Fifa.com: "Arriveremo pronti al Mondiale in Russia, siamo una squadra ancora in crescita. Abbiamo affrontato cose che non ci aspettavamo o meritavamo, ci siamo complicati la vita con il Perù e con il Venezuela. Con l'Ecuador invece ci siamo fatti trovare pronti. Non esserci in Russia sarebbe stato un duro colpo per tutto il paese. Non so come l'avrei presa. La ferita del 2014 ancora non è guarita e forse non guarirà mai. Dobbiamo solo vivere con questo ricordo. La mia vita personale? Sono molto felice, sono in forma dentro e fuori dal campo. Il mio modo di giocare si è trasformato. Si cresce e ovviamente si migliora, raggiungendo nuovi obiettivi".