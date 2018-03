Argentina, Perotti: "Pronto a giocare ovunque per Sampaoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno offensivo della Roma Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Goldevestuario.com della convocazione con l'Argentina per le prossime amichevoli e della voglia di giocarsi una chance per i Mondiali: “La convocazione è arrivata grazie al momento positivo che sto vivendo con la Roma, dove ho trovato continuità, e voglio sfruttare al meglio queste amichevoli per collezionare minuti. Sono gare importanti per chi come me non ha un posto assicurato e sono pronto a giocare ovunque vorrà Sampaoli. Sono un esterno sinistro, a in giallorosso ho fatto anche il falso nueve. L'Argentina ha grandi giocatori su cui poter contare per vincere il Mondiale, non c'è solo Messi anche se con lui in giornata abbiamo l''80% di possibilità di vincere le partite, è il miglior calciatore al mondo. - continua Perotti – Voglio dare il massimo e conquistare un posto per la Coppa del Mondo anche se non sarà facile scegliere per il ct visto che ci sono giocatori come Icardi o Dybala che rischiano di restare fuori, ma purtroppo i posti sono limitati. Lautaro Martinez? Sta giocando molto bene, ha un rendimento veramente alto”.