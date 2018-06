Argentina, Romero attacca Sampaoli: "Potevo recuperare per il Mondiale"

© foto di Federico De Luca

Il portiere del Manchester United e della Nazionale argentina Sergio Romero, escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale a causa di un problema al ginocchio, ha criticato duramente la scelta di Sampaoli in un'intervista a TyC Sports: "Dovevo per forza operarmi dopo l'infortunio, ho parlato con Sampaoli: i tempi per il recupero c’erano, il ginocchio era sano e nel giro di dieci giorni sarei stato disponibile. Sarei stato persino in grado di giocare contro l’Islanda perché sono uno testardo. Lui però aveva tempi diversi, voleva un portiere che si allenasse con la Nazionale tutti i giorni e poche ore dopo il discorso che gli ho fatto mi ha escluso. Da nove anni mi sentivo titolare della Nazionale e so che avrei potuto tranquillamente giocare il Mondiale".