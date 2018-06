Argentina, Sampaoli: "Dybala sta bene, vedremo quando utilizzarlo"

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, parla della sfida di domani contro l'Islanda: "Dybala si è preparato molto bene e valuteremo in che momento o in che partita possiamo utilizzarlo. Messi? Lo vedo bene e con le capacità che ha non dovrebbe avere troppa pressione. Non credo che questo sarà il suo ultimo Mondiale".