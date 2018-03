Argentina, Sampaoli: "Girone molto complicato. Dobbiamo lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli intervistato da TyC Sports ha parlato del sorteggio dei gironi che vedrà la nazionale sudamericana opposta a Croazia, Islanda e Nigeria: “Vogliamo essere competitivi e fare tutto il possibile per dare alla nostra gente una soddisfazione e una gioia. C'è grande entusiasmo e vogliamo sfruttarlo al meglio in un girone molto complicato con l'Islanda che combatterà contro tutte con la sua grinta. La Croazia ha un ottimo centrocampo con Modric, Rakitic e Perisic e un centravanti come Mandzukic. - conclude Sampaoli – La Nigeria è una squadra imprevedibile, molto veloce. Dobbiamo lavorare molto per preparaci al meglio a questi incontri”.