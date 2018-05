Argentina, Sampaoli presto in Italia per incontrare Dybala e Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Radio la Red, Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, sarà in Europa dal prossimo settimana per incontrare i calciatori più rappresentativi della Seleccion e quelli in bilico in vista del Mondiale. Tra questi, oltre a Lionel Messi, che è il primo sulla lista del tecnico, Sampaoli incontrerà anche l'attaccante della Juventus Paulo Dybala e il capitano dell'Inter Mauro Icardi.