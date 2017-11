Argentina, Sampaoli su Icardi: "Non dubito dell'Inter. Sa cosa si gioca"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Sampaoli conferma la motivazione dell'assenza di Mauro Icardi dal gruppo della Nazionale argentina che affronterà in questi giorni due amichevoli contro Russia e Nigeria: "Non è qui perché non era nelle condizioni ideali. Se lo staff medico dell'Inter parla di un ginocchio infiammato, perché dovrei dubitare? Il giocatore sa quello che si sta giocando e quindi se non è qui e perché non è in condizioni di giocare. Certamente questo tour è importante, chi più del giocatore non vorrebbe esserci? Se non è venuto, devo presumere che non poteva. Ripeto, io credo all'Inter", le parole del ct dell'Albiceleste da Mosca, dove secondo il suo entourage è stato contattato dai cronisti locali.