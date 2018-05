Argentina, tour europeo per Sampaoli: anche Icardi verrà visionato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta TycSports, il CT dell'Argentina Jorge Sampaoli sarà in Europa nelle prossime settimane per visionare i calciatori da convocare per il Mondiale in Russia. Tra questi, potrebbe esserci anche Mauro Icardi: l'attaccante nerazzurro sarà preso in considerazione anche a causa dei problemi fisici di Aguero e dei dubbi sull'affidabilità di Lautaro Martinez.