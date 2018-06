Australia-Rep. Ceca 4-0: 75' per Schick, Jankto in campo nella ripresa

L'Australia ha battuto la Repubblica Ceca per 4-0 in un match amichevole. Leckie ha sbloccato al 32', Nabbout al 54' ha raddoppiato prima del tris arrivato al 72' e firmato ancora da Leckie. L'autorete di Jugas, al minuto 80, ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0. Tra le file dei cechi ha giocato Barak fino al 58', il romanista Schick fino al 75' mentre Jankto è entrato all'inizio della ripresa. I socceroos giocheranno il Mondiale in Russia, mentre la Rep.Ceca resterà a casa così come l'Italia.