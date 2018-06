Belgio, brutto infortunio per Kompany: Mondiale a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel secondo tempo della sfida contro il Portogallo, il Belgio ha perso Vincent Kompany per infortunio. Il difensore del Manchester City ha accusato un problema all'inguine e ora sarà costretto a sottoporsi a degli esami per capire se potrà recuperare in tempo per il Mondiale che inizierà tra appena 11 giorni. Una brutta tegola per Roberto Martinez che deve fare i conti anche con le condizioni non perfette di Vermaelen, alle prese con un problema al bicipite femorale.