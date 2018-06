Belgio, Courtois: "Non sarà lo stesso affrontare l'Egitto senza Salah"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Chelsea e della Nazionale belga Thibaut Courtois ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Egitto: "È una sfortuna che domani non possiamo affrontare il calciatore più forte dell'Egitto. Cuper ha un'ottima rosa, ma con Salah in campo sarebbe sicuramente diverso. A livello personale, mi sento pronto per il Mondiale in Russia. Credo di essere più calmo rispetto a quattro anni fa, so cosa mi aspetta. Non mi interessa diventare il miglior portiere del torneo, so però che non posso permettermi errori".