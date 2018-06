Belgio, De Bruyne: "Tutti vogliono vincere il Mondiale"

Intervento in conferenza stampa, il centrocampista belga Kevin De Bruyne ha dichiarato: "Tutti vogliono vincere il trofeo. Per 32 squadre che partecipano, almeno quindici dicono che potrebbero vincere. Tutti provano a prepararsi al meglio in un torneo dove deve andare tutto bene. Hai bisogno di un buon gruppo, della forma e della fortuna".