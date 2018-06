Belgio, Hazard: "In Russia con un solo obiettivo: vincere qualcosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervento in conferenza stampa, il centrocampista belga Eden Hazard ha dichiarato: "Possiamo migliorare in tutto - riporta Le Soir - non solo nell'atteggiamento. Dobbiamo renderci conto che l'avversario non ha paura. Non dobbiamo lasciarli sperare e la partita sarà più facile per noi. La maturità è lì e l'importante è essere pronti contro Panama. Sappiamo di avere una buona generazione con grandi giocatori. Penso che andremo alla Mondiale con un solo obiettivo: vincere qualcosa. Ma non sarà facile e dobbiamo essere uniti, 11 giocatori in campo, 23 nel gruppo".