Belgio, il CT Martinez rinnoverà fino al 2020

Come riporta Sudpresse, l'allenatore ed ex grande portiere Michel Preud'homme, oggi senza squadra dopo l'esperienza al Bruges, avrebbe dichiarato alla Federazione belga di non avere intenzione di collaborare con la Nazionale, almeno per il momento. Dopo aver preso atto di ciò, la Federazione stessa avrebbe deciso di proporre il rinnovo del contratto al CT Martinez prima dell'avventura in Russia: l'accordo, in scadenza il 31 luglio prossimo, verrà esteso fino al 2020.