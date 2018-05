Belgio, Martinez: "Nainggolan out? Non sono qui per scelte popolari"

Il ct del Belgio Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare dell'esclusione del giallorosso Radja Nainggolan dai convocati per il Mondiale: "Capisco il dibattito su Nainggolan. Non è stato facile per me e il mio staff. Ma io non sono qui per prendere decisioni popolari, bensì le migliori decisioni. Il calcio belga ha tanti giocatori di qualità".