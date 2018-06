Belgio, Martinez: "Nainggolan? Più di 23 giocatori meritavano il Mondiale"

Il ct del Belgio Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Egitto, ha parlato così: "Vogliamo fare le stesse cose che abbiamo fatto contro il Portogallo. Quello con l'Egitto sarà un buon test, anche se a loro mancherà Salah. Lukaku? Ha avuto qualche problema con la caviglia e il ginocchio. Ora per fortuna non sente più dolore. Kompany? I prossimi sette giorni ci diranno qualcosa in più, adesso non c'è molto da commentare. Nainggolan out? Stiamo solo seguendo le regole. Penso che ci fossero più di 23 giocatori meritevoli di andare al Mondiale".