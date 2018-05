Belgio, Meunier: "Martinez mi dà fiducia e libertà, obiettivo semifinali"

Thomas Meunier, terzino del PSG e della Nazionale belga, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro dei Diavoli Rossi: "Due anni fa non ero nemmeno sicuro di andare all'Europeo, ora sono un titolare per il Mondiale. Martinez mi dà molta libertà e questo è importante, mi ha sempre detto di raccogliere il maggior numero di minuti possibile al PSG, ad esempio in coppa, e di dimostrare che me la potevo giocare con tutti. È stato un po' frustrante avere così poco spazio, Dani Alves giocava sempre, ma il ct mi ha dato comunque fiducia. Adesso mi sento carico e con tante energie. Obiettivo? Per me le semifinali sono un obbligo. Abbiamo lo stesso gruppo di giocatori da ormai diverso tempo, è arrivata l'ora di raccogliere i frutti del nostro lavoro".