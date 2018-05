Belgio, sciopero dei tifosi per la mancata convocazione di Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Derniere Heure, uno dei gruppi organizzati di tifosi della Nazionale del Belgio denominato "1895" ha organizzato una protesta in vista della partita amichevole tra i Diavoli Rossi e il Portogallo il prossimo 2 giugno. Il motivo è l'esclusione dai convocati in vista del Mondiale del centrocampista della Roma Radja Nainggolan. Secondo i principali rappresentanti del gruppo, il Ninja sarebbe molto superiore di molte riserve convocate da Roberto Martinez e per questo motivo resteranno in silenzio senza incitare la squadra per i primi 10 minuti della sfida.