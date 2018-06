Belgio, Vertonghen: "Portogallo forte, ha meritato di vincere l'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Belgio Jan Vertonghen ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole col Portogallo: "Non so se giocherò domani, spero di sì perché arrivare a 100 presenze con la Nazionale sarebbe un gran traguardo. La mia prima volta col Belgio fu proprio contro il Portogallo. Perdemmo 2-1, non potevo credere di essere stato scelto per la Nazionale maggiore. Il Portogallo è un'ottima squadra, a Euro2016 non erano forse i migliori, ma hanno vinto e alla fine se lo sono meritati".