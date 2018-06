Belgio, vittoria in amichevole contro l'Egitto. Mertens in campo per 45'

"Ci mancava che mi accusassero per il raffreddore di Roberto Firmino". Non è un mostro di simpatia, Sergio Ramos, ma ha toccato il punto e la nota dolente che da sempre, insieme ai suoi colpi di testa nelle gare che contano, lo hanno reso uno dei giocatori più odiati del globo. L'infortunio...

Netta vittoria del Belgio nell'amichevole contro l'Egitto, 3-0 il punteggio finale. Apre le marcature Romelu Lukaku, raddoppia Hazard. Nel finale c'è gloria anche per Fellaini. Mertens, unico italiano in campo, ha giocato 45 minuti.

