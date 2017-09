Belotti atteso all'esame Bernabeu. C'è Ramos sulla strada della maturità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti, stasera, potrebbe compiere un passo decisivo verso la maturità. Dopo aver inciso in modo positivo nel match d'andata, il Gallo è pronto a trascinare gli azzurri nel tempio del Bernabeu, contro due tra i difensori più forti del mondo. Come riporta La Stampa, Lopetegui lo teme, Ramos e Piqué lo rispettano: l'attaccante del Torino è ormai un punto fermo della Nazionale azzurra, che si affida a lui per cercare l'impresa.