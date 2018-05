Benevento, Diabaté inarrestabile. Una rete ogni 39 minuti per l'attaccante

© foto di Federico De Luca

Cinque presenze, cinque gol e una media realizzativa da fare invidia. L'impatto sul campionato italiano di Cheick Diabaté non poteva essere più devastante. Arrivato in Serie A nelle ultime battute del mercato di gennaio, il maliano ex Osmanlispor ci ha messo poco ad incidere sulla squadra di De Zerbi anche se spesso i suoi gol non si sono tradotti in punti. E' questa l'unica pecca in un percorso personale comunque da incorniciare: perché Diabaté le sue 5 reti in maglia Benevento le ha messe a segno in 194 minuti totali, in pratica una ogni 39 minuti scarsi. Numeri che magari non guideranno il Benevento alla salvezza, ma che in senso assoluto restano comunque straordinari.