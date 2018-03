Bertoni contro Messi: "Dannoso se influenza le scelte del ct Sampaoli"

© foto di Federico De Luca

Daniel Bertoni, ex giocatore di Fiorentina, Napoli e Udinese, non che campione del mondo nel '78 con la Nazionale argentina, ha parlato a Radio Splendid: "Manca solo Lavezzi, altrimenti tra i convocati ci sarebbero tutti i vecchi amici di Messi. Se lui influenza la scelta dei convocati è dannoso perché ci sono tanti calciatori tra i convocati che non sono allenati e pronti per giocare al massimo per la Nazioanale".