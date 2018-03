Biglia sul Mondiale: "Non siamo i favoriti. Higuain deluso dalle critiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia ha parlato a Fox Sport Argentina della spedizione mondiale dell'albiceleste spiegando le sue aspettative per la manifestazione russa: "Al giorno d'oggi non siamo candidati per la vittoria finale, ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo aggiustare parecchie cose in vista del Mondiale, è una competizione che non regala seconde chance, se sbagli vai a casa. Messi? Dipendiamo molto da lui, dovremo riuscire ad imparare a non farlo per non avere un gioco scontato. Ovviamente non è semplice se in squadra hai un giocatore di quel livello. Viene istintivo passargli la palla e aspettare che risolva lui le cose. Girone semplice al Mondiale? Se il gruppo in cui siamo capitati è facile allora io non capisco niente di calcio. Higuain? Gli hanno dato molto fastidio le critiche fatte per far male, non quelle legate al campo. Mi auguro che possa avere una nuova opportunità. Le critiche legate al calcio ci stanno, di giocatori che fanno sempre tutto bene ne esiste solo uno ed è Messi. Gli altri fanno a volte bene a volte male".