Brasile, 4 protagonisti del Mineirazo in campo domani con la Germania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 7-1 subito l'8 luglio di quattro anni fa nella semifinale del Mondiale disputato in casa è ancora una ferita aperta per il Brasile e i brasiliani. Domani la Seleçao affronterà la Germania per la prima volta da quella tremenda batosta e in campo, secondo le indiscrezioni riportate dai media sudamericani, scenderà la stessa formazione che ha battuto la Russia venerdì scorso, con solo cambio: Fernandinho al posto di Douglas Costa. Il centrocampista del Manchester City fu uno dei protagonisti in negativo della serata del Mineirao, così come altri tre probabili titolari nella sfida di domani Marcelo, Paulinho e Willian. Di quella spedizione facevano parte anche Dani Alves e Thiago Silva, che però non scesero in campo rispettivamente per scelta tecnica e squalifica. Entrambi dovrebbero esserci dal primo minuto a Berlino.