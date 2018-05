Brasile, divieto di volare in Russia per la compagna di Neymar

© foto di J.M.Colomo

Il Mondiale che si aprirà fra poco meno di un mese avrà fra i protagonisti più attesi Neymar. Secondo diversi media brasiliani in patria c'è un'altissima aspettativa per il talento del PSG e la federazione sta lavorando per far sì che tutto proceda per il meglio. Proprio per non farlo deconcentrare, la federazione avrebbe proibito alla compagna del giocatore, l'attrice di telenovelas Bruna Marquesine, di volare in Russia dal 14 giugno al 15 di luglio.