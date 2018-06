Brasile e Russia, lavoro 'Made in Italy'

Technogym a supporto delle due nazionali che preparano Mondiale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Technogym - azienda leader nel settore delle soluzioni, tecnologie e prodotti per il fitness wellness e sport - sarà official supplier di prodotti e soluzioni digitali per l'allenamento della "Seleção" Brasiliana e del Team Nazionale Russo in occasione della Coppa del Mondo 2018. Per supportare al meglio la preparazione atletica dei campioni, Technogym, metterà a disposizione dei giocatori la propria competenza, i più innovativi prodotti per i centri di allenamento e la propria esperienza pluriennale nello sport internazionale di alto livello. La squadra brasiliana avrà un centro di allenamento allestito con una selezione dei prodotti Technogym più innovativi presso la loro sede di Granja Comary a Teresopolis, e un temporary camp per l'allenamento a Sochi (Russia). I giocatori Russi avranno a disposizione le migliori soluzioni Technogym sia nella loro sede di Novogorsk, sia presso il centro di allenamento temporaneo in Austria.