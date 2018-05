Brasile, Fernandinho: "La Spagna sarà la nostra diretta concorrente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale brasiliana Fernandinho ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro della Verdeoro: "È un privilegio poter lavorare con Guardiola e Tite. Il primo ha idee e concetti ben precisi, aiuta la crescita dei propri giocatori. Con lui in due anni sono migliorato notevolmente. Tite ha uno stile leggermente diverso, ma anche da lui ho potuto imparare. Spero di poter ricambiare la fiducia di entrambi sul campo, vincendo la Coppa del Mondo col Brasile dopo la Premier col City. Diretta concorrente per vincere il Mondiale? La Spagna. Ho visto la partita contro la Germania e sono rimasto impressionato dalla qualità, dalla velocità, dai giocatori e dal concetto di gioco. Neymar infortunato? Questo infortunio è particolarmente fastidioso. L'ho avuto quando ero più giovane. Neymar però si sta allenando bene, l'ho visto in ripresa".