Brasile, Joao Miranda: "Gol di Zuber? Errore mio, dovevo tuffarmi"

14.48 - Finisce senza reti il primo tempo di Svezia-Corea del Nord. Più pericolosa la squadra scandinava, che anche senza Ibrahimovic si dimostra capace di creare diversi grattacapi alla difesa coreana. Qualche timida protesta degli asiatici per un contatto su Forsberg, ma giudica...

Il Tempo: "Caso palloni in campo, Frosinone tranquillo"

Tavecchio a Il Messaggero: "Con Balotelli e Insigne saremmo in Russia"

La Stampa sul Mondiale: "Partenza choc per le favorite"

Libero e il flop verdeoro: "Te lo do io il Brasile"

Die Welt e la sconfitta della Germania: "Gli applausi per gli altri"

E' un João Miranda provocatorio quello che ha commentato il pareggio della Svizzera viziato, a suo dire, da un intervento falloso di Zuber nei suoi confronti: "Diciamo che ho sbagliato io, nel senso che avrei dovuto buttarmi a terra quando lui (Zuber) mi ha spinto. Tutto sarebbe stato più evidente, e la decisione potrebbe essere stata diversa. C'era l'arbitro al video e a fine partita mi hanno detto che c'è stato un check, ma ora eè meglio pensare ad altro e in particolare alla prossima gara". La gara d'esordio del Brasile in Russia s'è conclusa 1-1.

