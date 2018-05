Brasile, Neymar: "Ho paura, è il momento più difficile della mia vita"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il mercato, la pressione di un paese intero e un infortunio da cui non ha ancora recuperato appieno. A Marca, Neymar confessa di non essere al 100%: "Ho paura, non vedo l'ora che passi questo brutto momento per potermi concentrare sul Mondiale. Sto vivendo il momento più difficile della mia vita. Nella mia testa succedono milioni di cose, penso a tante cose. Per fortuna durante la riabilitazione in Brasile ero circondato da gente allegra che mi ha fatto stare bene, distraendomi dai brutti pensieri. So che la gente è ansiosa di vedermi in campo ma vi assicuro che nessuno è più spaventato di me".