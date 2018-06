Brasile, Neymar prosegue il recupero: Tite non lo rischia in amichevole

© foto di J.M.Colomo

Il Brasile continua la sua preparazione al Mondiale di Russia 2018. La selezione verdeoro affronterà

dopodomani la Croazia ad Anfield e il ct Tite nella giornata di ieri ha provato i titolari. Neymar andrà in panchina, in quanto prosegue nel suo lavoro di recupero anche se il ct preferisce non rischiare l'asso del Paris Saint-Germain avendo compreso che non ha ancora i 90’ nelle gambe.