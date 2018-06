Brasile, tegola Fred: infortunio alla caviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola Fred per il Brasile ad una settimana dal Mondiale. Il medico della Nazionale verdeoro ha confermato che il neo giocatore del Manchester United ha subito un infortunio alla caviglia. Lo staff medico ha deciso di aspettare la giornata di domani per capire se ci sarà bisogno di fare ulteriori esami per valutare l'entità dell'infortunio".