Brasile, Tite: "Cresceremo. Non penso alle avversarie del girone"

Non ha parlato degli avversari (Costa Rica, Serbia e Svizzera) del girone del suo Brasile, Tite, ct verdeoro, dopo il sorteggio di questo pomeriggio per il Mondiale. Il selezionatore si è concentrato sulla propria squadra: "La squadra crescerà - si legge su O Globo - e si qualificherà. Indipendentemente dai rivali e dalle loro caratteristiche perché sono variabili che non possiamo controllare. E non voglio spendere le mie energie in questo".