Brasile, Tite: "Neymar al momento parte dalla panchina, non è titolare"

Neymar potrebbe pagare con la panchina l'infortunio accusato pochi mesi fa. Il ct del Brasile Tite infatti ha spiegato che al momento il numero 10 non è incluso nella formazione titolare e domani con la Croazia entrerà nella ripresa: "Inizierà in panchina perché è in fase di recupero ed entrerà nel secondo tempo perché è una partita di preparazione per tutta la squadra. Entrerà all'intervallo, non so al posto di chi. Lui deve essere sempre protagonista, ma anche gli altri. La formazione di domani sarebbe quella titolare anche al Mondiale se iniziasse domani? Sì, oggi i migliori sono questi".